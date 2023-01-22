Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda can kaybı var /22 Ocak 2023 14:38

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

Kaliforniya eyaletinin Monterey Park şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 9 kişinin öldüğü duyuruldu.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Monterey Park şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede, yerel saatle 22.00'da düzenlenen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırganın erkek olduğu belirtilirken, yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. 

Los Angeles Times'ın aktardığına göre saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralıların sedyeler ile çevre hastanelere kaldırıldığı görüldü. 
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