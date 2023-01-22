ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Monterey Park şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede, yerel saatle 22.00'da düzenlenen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırganın erkek olduğu belirtilirken, yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Los Angeles Times'ın aktardığına göre saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralıların sedyeler ile çevre hastanelere kaldırıldığı görüldü.