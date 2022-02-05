Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de Yüksek Mahkemesi'nden 'ilginç' Halkbank kararı /05 Şubat 2022 08:57

ABD'de Yüksek Mahkemesi'nden 'ilginç' Halkbank kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme Halkbank’ın dilekçesini aldığını belirterek ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne davanın 13 Mayıs’a kadar bekletilmesini talep eden mektup gönderdi.

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Halkbank 10 Ocak’ta ikinci bölge istinaf mahkemesine verdiği dilekçede, ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası kapsamında olmasına rağmen’ temyiz başvurusu iki kez reddedilen davanın Yüksek Mahkeme’ye sevkini istemişti.

İstinaf mahkemesi de Halkbank'ın Yüksek Mahkemeye başvurmasına izin verilmesine hükmetmişti. Bu süreçte de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki davanın da askıya alınmasına karar vermişti.

Türkiye'nin dilekçesinin 31 Ocak'ta Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor'a ulaştığı ve yargıcın da davanın 31 Ocak'tan itibaren 13 Mayıs'a kadar bekletilmesini istediği bildirildi.

Savcılar tarafından Halkbank'a ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını toplamı yaklaşık 20 milyar dolara varan operasyonlarla delme suçlaması yöneltiliyor.

Banka ise 'yaptırımlardan kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para hizmeti sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı' iddiasıyla kendisine yöneltilen 'banka dolandırıcılığı', 'kara para aklama' ve 'komplo' başlıklı suçlamaları reddediyor.

Halkbank daha önce "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti.

Federal Mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.
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