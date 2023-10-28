Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İsrail'e sınırsız destek: Kırmızı çizgiler koymadık /28 Ekim 2023 08:42

ABD'den İsrail'e sınırsız destek: Kırmızı çizgiler koymadık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" dedi.

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Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirby, Gazze Şeridi'yle ilgili gelişmelere değinerek, "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kirby, çatışmaların başından beri İsrail ile iletişim halinde olduklarını aktararak, "Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE'DE SON DURUM
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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