Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den korkutan iddia: Rusya Ukrayna sınırına kan sevkiyatı yapıyor /30 Ocak 2022 12:12

ABD'den korkutan iddia: Rusya Ukrayna sınırına kan sevkiyatı yapıyor

ABD'li üst düzey yetkililer tırmanan Ukrayna gerilimi için korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer muhtemel bir silahlı çatışma durumuna karşı Rusya'nın Ukrayna sınırına kan sevkiyatı yaptığnı ileri sürdü.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre General Milley, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerinin yığılmasını Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük asker yığınağı olarak nitelendirdi.

Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini söyledi.

Rusya ise işgal planlarını reddederken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin tehdit oluşturduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyardı.

Dün, Ukrayna krizine dair yeni iddialar gündeme gelmişti. ABD'li yetkililer, Rusya'nın asker yığınağı yaptığı Ukrayna sınırına kan sevkiyatı da yapmaya başladığını iddia etti.

Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkili, sınıra kan sevkiyatı yapılmasının Washington'ı daha da endişelendirdiğini çünkü bu durumun Rusya'nın artık "açıkça" Ukrayna'ya saldıracak kapasitede olduğunu gösterdiğini söyledi.
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