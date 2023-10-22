ABD'den Ortadoğu’ya hava savunma sistemi takviyesi

İsrail-Hamas çatışmalarında iki hafta geride kalırken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.





ABD'nin bölgeye askeri takviye gönderme kararıyla beraber savaşın Ortadoğu'ya yayılma endişeleri de artıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un "İran ve diğer vekil güçler tarafından tırmandırılan" tansiyon nedeniyle Ortadoğu'ya İsrail'i desteklemek için daha fazla askeri destek göndereceğini açıkladı.





Bölgeye Termal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ve ilave Patriot hava savunma sistemi göndereceklerini açıklayan Austin, birliklerin de gönderilmek üzere hazır bekletildiğini kaydetti.





Washington bölgeye son haftalarda iki uçak gemisi, destek gemileri ve 2 bin deniz piyadesi de dahil olmak üzere önemli miktarda donanma desteği göndermişti.





ABD'nin bu kararı geçen hafta Irak'ta ABD birliklerini barındıran iki askeri üsse insansız hava araçları ve roket ile saldırı yapılmasının ardından alması dikkat çekti.





Filistin medyası: Han Yunus'ta 11 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık personeli tarafından yapılan açıklamalarda İsrail'in hava saldırılarında Pazar günü Gazze sahil şeridinde 50'den fazla Filistinli'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail tarafından bu konuda bir açıklama henüz yapılmadı.



