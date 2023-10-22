AB, mikroplastik içeren birçok ürünü yasakladı

Mikroplastik yasağından hangi ürünler etkileniyor?





Simli makyajı olan bir kadınSimli makyajı olan bir kadın





AB'nin mikroplastik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?





Mikroplastiklerin alternatifi var mı?





Mikroplastik yasağının etkisi ne olacak?

"Sıfır Kirlilik" eylem planı kapsamında AB, 2030 yılına kadar mikroplastik atıklarda yüzde 30'luk bir azalma sağlamayı amaçlıyor. Yeni düzenleme, bu hedefe ulaşma yolunda atılmış ilk adım.