AB'den dikkat çeken 'Gazze' açıklaması: 'Filistin devletinin bir parçası olacak'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olacak" dedi.







"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GERÇEK KILMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Reuters'ın aktardığına göre, Lübnan'da Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya gelen Borrell, Lübnan'ın bölgesel bir çatışmanın içine çekilmesini önlemenin son derece gerekli olduğuna dikkat çekti. İsrail'e seslenen Borrell, "Bölgesel bir çatışmanın kazananı olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Gazze'deki durum hakkındaki endişelerini de dile getiren Borrell, Gazze'deki halkın yalnızca bombalanmadığını, aynı zamanda aç bırakıldığını söyledi.





Gazze'nin daha geniş Filistin sorununun bir parçası olduğuna işaret eden Borrell, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olacaktır. İki devletli çözümü nihayet bir gerçeklik haline getirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.





HAMAS LİDERLERİNDEN EL ARURİ BEYRUT'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve beraberindeki altı kişi, 2 Ocak Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 'Hizbullah'ın kalesi' olarak kabul edilen 'Dahiye'de düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürülmüştü. İsrail ile 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi 'İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı' tehdidinde bulunmuştu.





Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmede bulunarak, Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaklaşık 670 askeri operasyon gerçekleştirdiğini ve İsrail'e ait çok sayıda araç ve tankın yok edildiğini söylemişti. 'Eğer Hamas liderinin Beyrut'ta suikasta uğramasına tepki göstermezlerse tüm Lübnan'ın (tehlikelere) açık hale geleceğini' savunan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "Eğer İsrail Gazze'de başarılı olursa sırada Lübnan'ın güneyi olur" ifadelerini kullanmıştı