Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığına ilk yorum! /07 Ocak 2024 10:16

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığına ilk yorum!

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından İBB Başkan Ekrem İmamoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

Kurum'un AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun belli olmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun bu sabah (7 Ocak) paylaştığı ve“16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” notunu düştüğü videoda, İBB'de son 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlar yer aldı.
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