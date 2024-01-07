Gazze’ye destek mitingi sürerken İsrail’e silah satılmış

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’nin İsrail’e silah sattığı ortaya çıktı. Bu durum resmi raporlara da yansıdı.



İSRAİL’E SİLAH VE MÜHİMMAT DA SATILMIŞ



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) raporlarına göre Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret rakamları artarak devam etti. Raporun ayrıntılarına bakıldığında ise Türkiye’den İsrail’e silah satışı yapıldığı belirlendi. TÜİK kasım ayı verilerine göre, İsrail’e “Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” kapsamında 79 bin 590 dolarlık ihracat yapıldığı tespit edildi.



EKİMDE İSRAİL’E 79 MİLYON DOLARLIK MALZEME GÖNDERİLDİ



10 Haber’de yer alan habere göre, saldırının başladığı ekim ayında da Türkiye’den İsrail’e bu kapsamda 105 bin dolarlık satış gerçekleştirilmişti. TÜİK verilerine göre, Türkiye ve İsrail arasındaki ticarette ekim ayında Türkiye’den İsrail’e toplam 328 milyon 490 bin dolar ihracat yapılırken, İsrail’den Türkiye’ye 79 milyon 555 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti.