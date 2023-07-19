Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Erdoğan'a mesaj: 'Ciddi bir rota değişikliği yapılmalı, henüz vizesiz rejim yok, ' /19 Temmuz 2023 14:20

AB'den Erdoğan'a mesaj: 'Ciddi bir rota değişikliği yapılmalı, henüz vizesiz rejim yok, '

Avrupa Birliği, Türkiye'nin, "2024 yılında AB'ye kabul edilmeyeceğini" ve "Türkiye'ye henüz vizesiz rejim vermeyeceğini" duyurdu.

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Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerini yeniden başlatmak için "ciddi bir rota değişikliği" yapması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesi, Türkiye'nin birliğe katılma teklifinin "mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini" söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna onay verdiğini duyurmasından bir gün önce "50 yılı aşkın süredir AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açarız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili bir raporda Avrupalı milletvekilleri, Türkiye'den "demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı göstermesinin ve AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uymasının beklendiğini" belirttiler.

"SOMUT EYLEMLER GÖRMEK İSTİYORUZ"
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ise, "Son zamanlarda Türk hükümetinin AB katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik ilgisinin arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanchez, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin, "Bu, jeopolitik pazarlıkların bir sonucu olarak değil, Türk yetkililerin temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanında süregelen gerilemeyi durdurmak için gerçek bir ilgi göstermesiyle gerçekleşecektir. Eğer Türk hükümeti bu konuda samimiyse bunu somut reformlar ve eylemlerle göstermelidir" dedi.

Bu hafta içinde Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulması beklenen raporda, üyelik sürecinde "çıkmaza bir son verilmesi" ve AB-Türkiye ilişkilerinde "paralel ve gerçekçi bir çerçeve" oluşturulması bekleniyor.

Türkiye-AB arasındaki birliğe katılım görüşmeleri 2018 yılında askıya alınmıştı.

"SAATLER DEĞİL, YILLAR ALIYOR"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peter Stano, katılım sürecinin zaman aldığı için Türkiye'nin 2024 yılında AB'ye kabul edilmeyeceğini söyledi.

Stano'ya göre, ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılma süreci "saatler değil yıllar" alıyor.

Stano ayrıca, AB'nin, "Türkiye'ye henüz vizesiz rejim vermeyeceğini" de kaydetti.
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