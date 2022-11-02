Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Mısır'a 80 milyon euroluk sınır koruma yatırımı /02 Kasım 2022 11:03

AB'den Mısır'a 80 milyon euroluk sınır koruma yatırımı

AB Komisyonu, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi için üçüncü ülkelerle yapılan iş birliği kapsamında Mısır'a 80 milyon euroluk yatırım taahhüdünde bulundu.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırlarının korunması için üçüncü ülkelerle yapılan iş birliği kapsamında Mısır'a 80 milyon euroluk yatırım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Mısır ile Pazar günü imzalanan anlaşma çerçevesinde bu yıl içinde 23 milyon euroluk ilk ödemenin yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu, sınır kontrolleri alanında derinleşen iş birliğinin sadece başlangıcı. Önümüzdeki yıl 57 milyon euronun üstünde bir miktarı içeren ikinci paketi aktaracağız" denildi.

Komisyonun, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi başkanlığındaki heyet Pazar günü Mısır'da temaslarda bulunmuş, Varhelyi imzalanan anlaşmayla ilgili olarak, "Bu anlaşma çerçevesinde Mısır sahil güvenliği ve sınır koruma birimlerine, sınırların etkili bir şekilde gözetlenmesi ile deniz ve karadaki arama-kurtarma önlemleri için donanım sevkiyatı yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

2022 yılında Akdeniz üzerinden AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların sayısında yeniden artış kaydedilmişti. AB'nin Ekim ayı ortasında açıklanan Göç ve İltica raporuna göre, AB'ye 2019 ve 2021'de Akdeniz üzerinden yaklaşık 80 bin yasa dışı geçiş saptanırken 2022'nin ilk dokuz ayında bu sayı 120 bin olarak kaydedildi.

Raporda Akdeniz'in AB'ye yasa dışı girişlerde en sık kullanılan rota olmayı sürdürdüğüne işaret edilirken geçişlerin büyük bölümünün Libya ya da Tunus, yüzde 16'sının da Türkiye'den gerçekleştiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Mısır'a 80 milyon euroluk sınır koruma yatırımı Sonraki Haber >>

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:20