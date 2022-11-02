Akşener: Erdoğan şimdiden muhalefet partisi liderliğini kabullenmiş

Akşener, "20 yıllık bir iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası. Lütfen biriniz sayın Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın" diye konuştu ve şöyle devam etti:



"İki hafta önce sansür yasasını Meclis'ten geçiren Bay Kriz, şimdi özgürlük vadediyor. Daha dün mutlu ve huzurlu bir hayat isteyen gençlerimize 'süfli' diyen Bay Kriz, şimdi çıkmış 'Geleceği birlikte inşa edelim' diyor. Dün kadınlara 'sürtük' diyen Bay Kriz, istikbal mücadelesini birlikte verelim diyor. Bay Kriz'in Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimiz bunu görüyor."