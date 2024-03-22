Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Rus tahılına gümrük vergisi adımı /22 Mart 2024 13:06

AB'den Rus tahılına gümrük vergisi adımı

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan tahıl ithalatına gümrük vergisi getirilmesi için harekete geçti.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan tahıl ithalatına gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

Karar ile Moskova ve müttefikinin gelirinin kısıtlanması hedefleniyor. Ayrıca ucuz ithalat nedeniyle aylardır protestolarını sürdüren çiftçilerin yatıştırılması amaçlanıyor.

Teklife göre tarifeler, tahıllar için ton başına 95 euro (102,8 dolar), yağlı tohumlar için ise yüzde 50 olacak. Komisyonun önerisi AB hükümetlerinin onayından sonra uygulanabilecek.


Söz konusu adım, Ukrayna'dan tarımsal ithalata uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınmasını tartıştığı bir dönemde geldi.

Avrupa'da çiftçiler Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergilerinin yeniden getirilmesi çağrısında bulunuyorlardı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergileri kaldırılmıştı.
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