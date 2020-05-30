Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'li doktordan ikinci salgın uyarısı /30 Mayıs 2020 16:46

ABD'li doktordan ikinci salgın uyarısı

ABD’li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger, kümes hayvanları arasında patlaması muhtemel kuş gribi benzeri bir salgının, corona virüsüne kıyasla çok daha büyük yıkımlara yol açabileceğini iddia etti. Greger, çözümün 'hayvansal gıda' tüketmeyi bırakıp vegan beslenme tarzına geçmek olduğunu savunuyor.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşürken, 6 milyonu aşkın insana bulaştı, 365 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Virüsün ortaya çıkışıyla ilgili pek çok çalışma yapılsa da, yarasa ya da pangolin yenilmesi sonucu hayvandan insana ilk bulaşmanın yaşandığı teorisi varlığını koruyor. Buradan yola çıkan ABD’li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger, insanlığı bekleyen daha büyük tehlikeyle ilgili bir iddia ortaya attı.

HAYVANSAL GIDA TAKINTISI

‘Pandemide Hayatta Kalmak’ adlı bir kitap yayımlayan Greger, mutasyon geçirmiş bir kuş gribinin dünya nüfusunun yarısını yeryüzünden silebileceğini öne sürdü. Buradaki en büyük tehlikenin kümes hayvancılığı ve büyük çaplı tavuk çiftikleri olduğunu savunan Greger, ‘hayvansal gıda’ takıntısından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

VEGAN BESLENME TARZI ŞART

Vegan beslenme tarzının kurtuluş umudu olduğunu söyleyen Greger, “Dünya genelinde 24 milyardan fazla tavuk yetiştiriliyor. Ancak hayvanların çiftliklerde tutulma şartları ve gelişmeleri için verilen kimyasallar düşünüldüğünde bir virüsün insanlar arasında yayılması işten bile değil. Ölüm oranı çok daha yüksek olması muhtemel böyle bir salgında Covid-19 çocuk oyunu kalır” dedi.
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