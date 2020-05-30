Samanyolu Haber /Gündem / THY ve Pegasus seferlerine 1 Haziran’da başlıyor /30 Mayıs 2020 16:57

THY ve Pegasus seferlerine 1 Haziran’da başlıyor

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran THY ve Pegasus, iç hat uçuşlarını 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden başlatıyor.

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THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran’da başlanacağını duyurdu.

THY’nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağı öğrenildi.

İstanbul’da bulunan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı THY seferlerin 1 Haziran’da başlatılması, 3 Haziran’dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.

PEGASUS’UN İLK SEFERİ İZMİR’E

COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü iç hatlarda yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak.

Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planladı.

“YENİ DÖNEME HAZIRLANDIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “COVID-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde durdurduğumuz uçuşlarımıza tekrar başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık.

Misafirlerimizle yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleştiriyoruz.

İlk aşamada uçuşlarımıza iç hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün belirlediği destinasyonlardan İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya ve Trabzon'la başlıyoruz. Kademeli olarak diğer illerimize ve ardından yurt dışı destinasyonlara seferlerimiz de başlayacak.” dedi.

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