Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li eylemci isyan etti /30 Mayıs 2020 17:07

ABD'li eylemci isyan etti

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından aktivist Tamika Mallory'nin yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu. Mallory, "Artık yorulduk. Yağmacılığı, şiddeti sizden öğrendik. İnsanlarımızı öldüren tüm polisleri tutuklayın" dedi.

SHABER3.COM

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından tepkiler sürerken, olayın yaşandığı Minneapolis’te pek çok tanınmış isim bir araya geldi. Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özellikle Mallory’nin yaptığı konuşma büyük etki yaratırken, sosyal medyada da büyük yankı buldu. İşte Mallory’nin defalarca paylaşılan konuşmasında kullandığı ifadeler:

“Eğer Target’ı yaktılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. AutoZone, Philando Castile arabasında vurulduğunda neredeydi? İnsanları kışkırtıp camları kıran ve binaları ateşe veren kişilere para ödeyip aramıza salıyorsunuz.

‘YAĞMACILIĞI VE ŞİDDETİ SİZ ÖĞRETTİNİZ’

Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın.

Söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan Yerlileri’ni yağmaladılar.

Yağmacılığı sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li eylemci isyan etti Sonraki Haber >>

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:31