ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu 96 bin dolara ev kiralamaya çalıştı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.







1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan failin yazar Eylem Tok’un oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.





Eylem Tok, kazanın ardından oğlunu önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırdı.







Eylem Tok ve oğlunun ABD’de ev bulma çabası bir yazışmada ortaya çıktı.





Barış Pehlivan, Eylem Tok’un yıllık 96 bin dolara ev kiralama çabasını sosyal medyadan paylaştı.





Yazışmada, New York’ta bir daire için konuşulduğu görülürken, daireyi kiralamak için ulaşılan taraf, Eylem Tok için uğraş verildiğini görünce çok sert tepki gösterdi.







Eylem Tok adına yapılan yazışmada, “Aslında ailenin durumu biraz farklı. Burada bir kayıtları olmadığı için score vesaire sahibi deiller. Ancak parasal sorun yok bu yüzden yearly (yıllık) ödeyecekler. Belki basından duymuşsunuzdur Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar bir trafik kazası ve anneyle oğlu NYC’ye gelmek zorunda kalmışlar. Yani paper (kağıt) ileri gerekmeden kiralama yapılması gerekiyor. Ayrıca teminat bloke de alabiliriz bunlarda sorun yok” ifadeleri kullanıldı.

