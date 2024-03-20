Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: İsrail ateşkes teklifini reddetti /20 Mart 2024 19:01

Hamas: İsrail ateşkes teklifini reddetti

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, İsrail'in ateşkes teklifini kabul etmediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın (İslami Direniş Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, ateşkes için arabuluculara sundukları teklifin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Hamdan, "Arabulucular,  salı akşamı, işgalcilerin teklife ilişkin yanıtını bildirdiler. Genel olarak olumsuz bir yanıt verdiler. Aslında daha önce onayladıkları şeyleri de geri çektiler" dedi. 
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