Güney Afrika-Nizamiye Külliyesi'ndeki görkemli buluşma İftar Zamanı'ndaydı

MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyunlu ve Yazar Mehmet Akar oldu. Programda konuklarla vakfın faaliyetleri ve merhamet konuşultdu.





Diğer yandan günün sürprizi Güney Afrika ile yapılan canlı bağlantı oldu. Gazeteci Türkmen Terzi Nizamiye Külliyesi'nde verilen iftar davetinden MC EU TV'ye bağlandı. Terzi 2012'de başlayan ve artık geleneksel hale gelen iftar davetlerinin büyük taktir topladığını ve bugünkü davette 600 civarında insanın olduğunu anlattı.





Güney Afrika'daki Nizamiye Medresesi'nde verilen diyalog iftarıyla ilgili geniş bilgi ve daha fazlası İftar Zamanı'ndaydı.









