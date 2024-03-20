Samanyolu Haber /Spor / Trabzon cephesinden Ali Koç’a şike suçlaması: Ses kaydın bizde /20 Mart 2024 20:52

Trabzon cephesinden Ali Koç’a şike suçlaması: Ses kaydın bizde

Hafta sonu oynanan olaylı maçın ardından gelişmeler merakla beklenirken, Yapılan açıklamalar Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerilimi de tırmandırıyor. AKP'nin Trabzon adayı Çetin, Ali Koç'a hitaben "Trabzon’un şikeyle çaldığınız kupayı da gündeme almanı isterim. Ses kaydın bizde. 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’yi ligden düşürmeye gidiyorum diyen sendin. Ses kaydın bizde" ifadeleri kullandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 3 Temmuz şike soruşturmaları futbolun gündeminden hiç düşmüyor. Son oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylardan sonra şike soruşturmaları yeniden gündem oldu.

AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Metin Genç, ligden çekilmeyi düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Genç, olaylı derbinin ardından yaptığı açıklamada, Ali Koç’a ağır ifadelerle yüklendi.

Ahmet Metin Genç, şunları söyledi:

UEFA’nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken, utanmadan bu iki kulüp 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Trabzon’un şikeyle çaldığınız kupayı da gündeme almanı isterim.

Ses kaydın bizde. 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’yi ligden düşürmeye gidiyorum diyen sendin. Ses kaydın bizde. Ama yapamazsınız bunu. ‘Arkadaşlar bizim 3 Temmuz’dan beri başımı beladan kurtulmuyor’ diyor. Hak yediğinizi göreceksiniz orada.

O genel kurulda, UEFA’ya dava açtığınızı ondan sonra o davayı neden geri çektiğinizi de izah etmeniz gerekecek. Bu gerekçelerle beraber olağanüstü genel kurulu yapın, sonra da ligden çekilin. Biz de sizi alkışlayalım.”
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