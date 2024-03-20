Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da sıra dışı görüntü: Su altından yüzeye duman püskürdü /20 Mart 2024 21:07

Japonya'da sıra dışı görüntü: Su altından yüzeye duman püskürdü

Japonya’da uzun bir zaman diliminde suyun altında kalan volkan, aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürtmeye başladı.

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Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu. Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.
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