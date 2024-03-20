Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bugün sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyordu.





Fed'in işsizlik oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,0'a gerilerken, 2025 için yüzde 4,1 olarak korundu. 2026 yılı işsizlik beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,0'a gerilerken, uzun dönemlik beklenti yüzde 4,1'de kaldı.





ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.Fed, üst üste beşinci toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.Fed'in sonraki faiz kararını 1 Mayıs'ta açıklanacak.Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.Fed'in açıklama metninde "İstihdam kazanımları güçlü olmaya devam etti" ve "Enflasyon geçen yıl geriledi ancak yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.Açıklamada "Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacak" denildi.Fed üyelerinin faiz beklentileri, 2024 yılı sonuna kadar üç faiz indirimi sinyali vermeyi sürdürdü.Fed'in büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2,0'a, 2026 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'a yükselirken uzun dönemde büyüme beklentisi yüzde 1,8'da kaldı.Fed'in medyan faiz beklentisi 2024 sonu için yüzde 4,6 olarak korunurken 2025 yıl sonu için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yıl sonu için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, uzun dönem medyan faiz beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'a yükseltildi.Fed'in kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi artış oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,4 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseldi. 2026 ve uzun dönem PCE beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE'de beklenti 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükselirken, 2025 için yüzde 2,2'de, 2026 için yüzde 2,0 olarak korundu.Fed kararı öncesinde 2 bin 157 dolar olan ons altın, kararın hemen ardından 2 bin 175 dolara kadar yükseldi. Gram altın da karar sonrasında 2 bin 260 TL'ye kadar yükseldi.Fed kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4,257'ye geriledi.Fed kararları sonrası Euro/dolar paritesi 1,08883 seviyesine kadar yükseldi.