Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Fenerbahçe kavgası stattan dışarı taştı: Şimdi de grafiti savaşları başladı /20 Mart 2024 21:44

Trabzonspor-Fenerbahçe kavgası stattan dışarı taştı: Şimdi de grafiti savaşları başladı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürmeye devam ederken, taraftarların çizdiği grafitiler tansiyonu tırmandırıyor. Kadıköy'de bir sokaktan ve Trabzon Adliye Sarayı önünden paylaşılan grafitiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan taraftar olayları, sadece ülkemizde değil dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarının saldırıya uğraması uluslararası basında geniş yer buldu. Dış basın, Türkiye'de yaşanan bu üzücü olayları 'inanılmaz sahneler' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi'nin taraftarlara karşı tepkisi de manşetlere taşındı.

Öte yandan Türkiye'de taraftarlar arasında başlayan grafiti savaşı da dikkat çekti. Kadıköy ve Trabzon Adliye Sarayı önünde paylaşılan görseller sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Maçın heyecanı ve tansiyonunun stat dışına taşması, taraftarlar arasında panik ve gerilimi artırdı. Maçın ardından yaşanan bu olaylarla birlikte grafiti ve pankart savaşları da başlamış oldu.

Kadıköy Belediyesi'nden Açıklama

Görsellerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Kadıköy Belediyesi, Recep Peker Caddesi'ndeki yazılamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kadıköy Belediyesi, X hesabından konuya ilişkin, 'Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.' açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor-Fenerbahçe kavgası stattan dışarı taştı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:54