Açık açık fişleme

Cumhurbaşkanlığı, 5.3 milyon kamu çalışanına “zorunlu” tuttuğu anket uygulamasında yüzde 20’ye ulaşamadı. Memurların kimlik numaraları dahil tüm kişisel verileri ile birlikte e-Devlet üzerinden doldurulması istenen anket “fişleme” olarak değerlendirildi. Saray ise “kişisel verilerin otomatik olarak işlendiğini” savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerin toplandığı, çalışanların sadakatlerinin ölçüldüğü anketin e-Devlet üzerinden kişisel verilerle birlikte doldurulmasını “katılımcıların kamu çalışanı olduklarını teyit” gerekçesine dayandırdı.





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yaklaşık 5.3 milyon kamu görevlisinin envanterini çıkarmak için başlattığı anket çalışması hüsrana dönüştü. Bakanlıkların katılım için taşra teşkilatlarına özel yazılar ile gönderdiği ve kamu çalışanlarının başkanlık sistemini başarılı bulup bulmadıklarını, onların sadakatlerini ve bağlılıklarını değerlendiren ankete sadece 862 bin 833 kamu çalışanı katıldı. Anketi “açık bir fişleme” olarak değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, çalışmayı Saray’a sordu. Memurların kimlik numaraları ile girerek cevapladıkları anket için Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı “otomatik işleme” yanıtı verdi. Yanıtta, “Ankete katılan kamu çalışanlarının kişisel verileri, Kişisel Verileri Kanunu’nun 5. maddesine istinaden otomatik yolla işlenmiş olup Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılmaktadır” denildi.





YARGI CEVAPLAMADI

Cumhurbaşkanlığı’ndan 42 bin 631, devlet üniversitelerinden 56 bin 488, İçişleri Bakanlığı’ndan 178 bin 452 kişi anketi yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 1 milyona yakın öğretmenden de sadece 305 bini Saray’ın sorularına cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, 20 bin 717 hâkim ve savcıdan anketi sadece 1825’i yani yüzde 8’i doldurdu.





‘AÇIKÇA FİŞLEME’

Anket çalışmasını ve Cumhurbaşkanlığı’nın yanıtını değerlendiren CHP’li Çakırözer, “Türkiye’nin yüzde 80’i yargıya güvenmiyor, ancak bu sonuçlar yargının yüzde 92’sinin de bürokrasiye güvenmediğini gösteriyor. Hâkim ve savcıların bile kişisel verilerinin Cumhurbaşkanlığı talimatına rağmen işlenmesine rıza göstermemesinden bir ders çıkarılması gerekiyor. Sonuçları kanuna uygun olarak işlendiği söylense de bu anket açıkça bir fişlemedir. 862 bin 833 kişinin otomatik olarak işlenen kişisel verilerinin de bir an önce imha edilmesi şart. Bu veri toplama ve işleme yönteminin bir daha uygulanmaması gerekiyor” dedi.