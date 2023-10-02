Adana ve Bitlis'te deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03:43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



BİTLİSTE DE DEPREM



AFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02:12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.