Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğu sallanıyor

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Matt Gaetz McCarthy’yi koltuğundan etmek için hafta içi önerge verileceği açıkladı.
Gaetz Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Parti içinde ‘aşırı sağcı’ olarak nitelenen grup içinde yer alan isimlerden biri.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, “Güvenilir bir liderlikle yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Gaetz daha önce de McCarthy’nin bütçeyi Temsilciler Meclisi’nden geçirmek için Demokratlar’a ulaşması durumunda koltuğundan etmek için harekete geçeceğini söylemişti.
Matt Gaetz’in açıklamalarına McCarthy’den tepki gecikmedi.
CBS televizyonuna konuşan McCarthy, "Bu yeni değil. Göreve başladığımdan bu yana yapmak istiyor. Bunu atlatacağım. Bu Matt’le kişisel” ifadelerini kullandı.
McCarthy Gaetz’in yönetmekle ilgili olmadığını belirtti ve Gaetz’i Cumhuriyetçi Parti’nin kısa dönemli harcama tasarısına karşı oy kullanmakla suçladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı, Gaetz’in bir şey yapmaktan çok tv mülakatlarıyla daha ilgili olduğunu da kaydetti.
Konu Başkan Biden’a da soruldu. Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında gazeteciler McCarthy’e Demokratlar’ın destek verip vermemesi gerektiği sordu.
Biden yanıt olarak bu konuyu Temsilciler Meclisi ve Senato liderliğine bıraktığını söyledi.
McCarthy’i koltuğundan edecek bir önerdgede Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Demokratlar’ın oylarına ihtiyacı olacak gibi görünüyor.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio Cortez böyle bir oylamada McCarthy’e destek vermeyeceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a 221-212’lik üstünlüğü bulunuyor. McCarthy böyle bir oylamada en fazla 4 Cumhuriyetçi üyenin oylarını kaybetme lüksüne sahip.