Samanyolu Haber /Dünya / Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğu sallanıyor /02 Ekim 2023 08:10

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğu sallanıyor

ABD’de Hükümet’in kapanması son dakikada Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın desteği ve Senato'nun da bunu kabul etmesiyle önlendi. Ama Kongre’nin alt kanadının Başkanı Kevin McCarthy’nin koltuğu tehlikeye girdi.

SHABER3.COM

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Matt Gaetz McCarthy’yi koltuğundan etmek için hafta içi önerge verileceği açıkladı.

Gaetz Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Parti içinde ‘aşırı sağcı’ olarak nitelenen grup içinde yer alan isimlerden biri.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, “Güvenilir bir liderlikle yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Gaetz daha önce de McCarthy’nin bütçeyi Temsilciler Meclisi’nden geçirmek için Demokratlar’a ulaşması durumunda koltuğundan etmek için harekete geçeceğini söylemişti.

Matt Gaetz’in açıklamalarına McCarthy’den tepki gecikmedi.

CBS televizyonuna konuşan McCarthy, "Bu yeni değil. Göreve başladığımdan bu yana yapmak istiyor. Bunu atlatacağım. Bu Matt’le kişisel” ifadelerini kullandı.

McCarthy Gaetz’in yönetmekle ilgili olmadığını belirtti ve Gaetz’i Cumhuriyetçi Parti’nin kısa dönemli harcama tasarısına karşı oy kullanmakla suçladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Gaetz’in bir şey yapmaktan çok tv mülakatlarıyla daha ilgili olduğunu da kaydetti.

Konu Başkan Biden’a da soruldu. Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında gazeteciler McCarthy’e Demokratlar’ın destek verip vermemesi gerektiği sordu.

Biden yanıt olarak bu konuyu Temsilciler Meclisi ve Senato liderliğine bıraktığını söyledi.

McCarthy’i koltuğundan edecek bir önerdgede Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Demokratlar’ın oylarına ihtiyacı olacak gibi görünüyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio Cortez böyle bir oylamada McCarthy’e destek vermeyeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a 221-212’lik üstünlüğü bulunuyor. McCarthy böyle bir oylamada en fazla 4 Cumhuriyetçi üyenin oylarını kaybetme lüksüne sahip.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğu sallanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:40