Ankara'daki saldırıda cevabı aranan sorular

İki polis yaralandı





Yayın yasağı kararı alındı





Araç Kayseri'de gasp edildi

Saldırıda kullanılan hafif ticari aracın ise Kayseri'nin Develi İlçesi Çataloluk Köyüne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşayan Veteriner Mikail Bozlağan'dan gasp edildiği ortaya çıktı. Aracın MHP Develi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi B.K.'nın veterinerlik şirketine kayıtlı olduğu öğrenildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde bu şirketin kayıtlarının saldırının ardından silindiği öğrenildi. B.K.'nın ise yakın çevresine aracın gasp edilmesini Jandarmaya ihbar ettiklerini söylediği belirtildi.

MİT, Emniyet ve Jandarma devrede





Saldırının zamanlaması



