Samanyolu Haber /Dünya / Biden, aşırı sağcılara “Yeter artık” demiş /02 Ekim 2023 07:54

Biden, aşırı sağcılara “Yeter artık” demiş

Başkan Joe Biden Hükümet kapanma tehlikesinin atlatılmasının ardından Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

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Biden, Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı olarak nitelenen gruba ‘yeter artık’ derken, Kongre’ye Ukrayna’ya yardım paketini geçirme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı, “Bu sonbahar MAGA aşırıcıları bir kez daha bizi kırılma noktasına getirdiler, bu sefer hükümet kapanmasına kadar getirdiler. Aylar önce yaptıkları anlaşmayla ilgili sözlerini tutmadılar. Yeter artık. Bu o kadar da karışık değil. Bu kadar gerilimi tırmandırma politikası sona ermeli” dedi.

Biden aylar önce kendisi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin şahit olunan krizi yaşamamak için anlaştıklarını ama aşırı MAGA Cumhuriyetçiler’in harcama kesintilerini yüzde 30’dan yüzde 80’e çıkartmak için oy kullandığını belirtti.

ABD Başkanı, “Bu Amerikalılar için yıkıcı olurdu. Yine başarısız oldular. Onları durdurduk. Ama yine geri gelecekler” ifadelerini kullandı.

Biden, Kongre’den geçen ve kendisinin imza attığı geçici bütçede Ukrayna’ya desteğin olmadığını hatırlattı ve Ukrayna konusunda Kongre’de ayrı bir oylama olacağından umutlu olduğunu söyledi.

Başkan Biden, Ameirkan yardımının Ukrayna’ya kesintiye uğramasına izin veremeyeceklerini söyledi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin taahhüdünü yerine getirip Ukrayna’ya desteğin Temsilciler Meclisi’nden geçmesini sağlayacağını beklediğini vurguladı.

Kongre’de kabul edilen geçici bütçe 45 günlük. Kasım ayında yeni kriz Washington’u bekliyor olabilir.

Biden konuşmasında bu konuya da değindi.

ABD Başkanı, Cumhuriyetçiler’e Kasım ayında muhtemel bir krizin önüne geçilmesi için hızlı hareket etme çağrısı yaptı.

Joe Biden, gerilim tırmandırma politikasının sona ermesi gerektiğini kaydetti ve “Bir başka kriz olmaması gerektiğini vurguladı.

Kongre’deki Cumhuriyetçi arkadaşlarıma beklememeleri çağrısı yapıyorum, bütün yaz olduğu gibi vakit kaybetmeyin. Bir yıllık bütçe anlaşmasına varın. Birkaç ay önce vardığımız anlaşmaya uyun” dedi.
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