Adaylık ilanları sonrası ilk anket: Kim önde?

Siyasi partilerde tüm hazırlıklar, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim üzerine yapılıyor.







CHP ve AKP, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde belediye başkanlarını açıkladı.







AKP’nin İstanbul adayı beklenildiği üzere Murat Kurum oldu. CHP’nin adayı ise mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.







Diğer partilerin adayı ve seçimde izleyecekleri yol belirsizken Yöneylem Araştırma, İstanbul anketini yayımladı.







7 ile 9 Ocak arasında İstanbul’un 39 ilçesinde 2.400 kişiyle yapılan ankette, yüzde 39.1 ile İmamoğlu birinci sıraya yerleşti.





Kurum ise 32.9 ile ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti aday çıkarması halinde yüzde 4.9 oy alırken, İYİ Parti’nin oy oranı ise 2.8 oldu. Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise yüzde 3.6 oranında.







Diğer parti adayları 2.9, karasızlar 9.7 ve oy kullanmayacağım diyenler ise 4.0 oldu.