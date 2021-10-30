Adli Tıp'ta Ayşe Özdoğan skandalı

İnfazının ertelenmesi için gerekli raporlar elinde olduğu halde savcının yeni rapor istemesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla cezaevine gönderilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın PET CT raporunu paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek ‘‘Ayşe hanım’ a çok çektirdiniz! Her saniyeniz vebaldir.’’ dedi.







HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Kanser hastası mahpus Ayşe Özdoğan’a Adli Tıp kurumu “nüks yok” diyerek red vermişti. Son PET CT raporu bu! Nüks şüphesi var, ileri tetkik yapılacak. Adli Tıp kurumunun siyasi tavrı yine ortaya çıktı. Ayşe hanım’ a çok çektirdiniz! Her saniyeniz vebaldir!!! @adalet_bakanlik’’ ifadelerini kullandı.





















SOYLU’YA GÖNDEME







Öte yandan Meclis’te açıklama yapan Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhtarlara ‘Yıkın kanun sonra gelir’ sözlerini de eleştirdi.





Gergerlioğlu, ”Ülkenin hukukla bağlı olması gereken İçişleri Bakanı boşver mahkemeyi sen bir gece yarısı metruk binayı yık diyor. Mafya lideri Sedat Peker hukuka davet ediyor. Şimdi söyleyenlerin ismini vermesem hangisi İçişleri Bakanı, hangisi mafya lideri bilemezsiniz.” ifadelerini kullandı.