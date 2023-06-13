Afyonkarahisar’da heyelan: Araçlar toprak altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı

TR724'te yer alan habere göre heyelan akşam saatlerinde Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak Köyü mevkiinde meydana geldi. Yüksek kesimden kopan tonlarca ağırlığındaki toprak yığını karayoluna aktı. Bu sırada karayolunda seyir halinde olan 20 AV 423 ve 20 H 9427 plakalı iki araçlarda bulunan toplam 4 kişi toprak yığınları altında kaldı. Karayolu da ulaşıma kapandı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.’yi (52) çıkardı. Diğer aracın yerinin tespit edilmesinin ardından da 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri, jandarma ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.



Kurtarma çalışmaları sırasında Dazkırı Belediyesi iş makineleri, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan 2 kişinin kurtarılması için yoğun çaba harcadı. Çalışmalar sırasında etkisini sürdüren selin bölgeye ulaşmaması için vatandaşlar da suyun yönünü değiştirmek için mücadele verdi. Ekiplerin aracın tavanını açarak içerisinden çıkarttığı sürücü N.E.’nin (64) yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yanında bulunan Z.E. (64) ise yaralı kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Z.E., Dinar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.



YOL TRAFİĞE KAPALI



Heyelan ve kurtarma çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu yolu kullanacaklar ise jandarma ve polis ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi.



Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Denizli karayolunun yeniden trafiğe açılması için temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.