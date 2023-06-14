Samanyolu Haber /Dünya / Trump kefaletle serbest bırakıldı /14 Haziran 2023 00:14

Trump kefaletle serbest bırakıldı

Trump'ın hakim karşısına çıkması, Amerikan tarihinde başkanlık yapmış birinin ilk kez federal düzeyde suçlanması açısından önem taşıyor.

SHABER3.COM

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Miami'deki malikanesi Mar-o-Lago'da yasa dışı olarak gizli belge saklama suçlamasıyla hakkında açılan davada Florida eyaletindeki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ifade vermeye çağrılan Trump, kendisine yöneltilen 37 federal suçlamanın okunduğu duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Trump'la birlikte mahkemeye çağrılan kişisel yardımcısı ve koruması Walt Nauta da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Wilkie D Ferguson Jr Mahkemesi'nde görülen duruşmanın bitiminde Trump 'seyahat yasağı olmaksızın' kefaletle serbest bırakıldı ve mahkemeden ayrıldı.

Basın toplantısını New Jersey'de yapacak

Trump'ın mahkemedeki duruşmanın ardından New Jersey'e dönmesi ve burada yapacağı bir basın toplantısıyla hakkındaki suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Trump, hakkındaki suçlamaların seçim kampanyasını bozmak isteyen siyasi muhalifleri tarafından haksız yere hedef yapıldığını savunuyor.

Trump'a yöneltilen 37 maddelik iddianame, savunma bilgilerinin izinsiz olarak ele geçirilmesini suç sayan Casusluk Yasası'nın ihlalini ve azami 20 yıl hapis cezası öngören adaleti engellemek için komplo kurmayı içeriyor.

Suçlamalara konu olan Trump'ın sakladığı gizli belgelerde nükleer sırlar ve askeri planlar da bulunuyor.

Amerikan tarihinde bir ilk

Trump mahkemeye Miami'de ikamet ettiği Trump Doral Resort'tan yola çıkan en az altı siyah renkli SUV tipi araçtan oluşan konvoyla gitti. Konvoya iki polis aracının ve bir polis motosikletinin eşlik ettiği görüldü.

Trump'ın destekçileri ve karşıtları mahkeme binasının önünde bayraklar ve dövizlerle toplandı.

8 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yaşananları dikkate alan emniyet güçlerinin 50 bin kişilik kalabalığa ve olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

Eski başkan, hakim karşısına çıkmadan önce diğer zanlılar gibi gözaltına alındı, fotoğrafı çekildi, parmak izi alındı ve kimlik bilgileri kayda girdi.

Miami'deki dava, 2024 seçimleri için yeniden Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmak için yarışan Trump'ın karşı karşıya olduğu ikinci ceza davası. Trump daha önce New York eyalet mahkemesine açılan bir davada, 2016 yılındaki kampanyası sırasında ödediği "sus-payını" iş kayıtlarında çarpıtlamakla suçlanıyor.

Trump'ın hakim karşısına çıkması, Amerikan tarihinde ilk kez federal düzeyde suçlanan ilk eski başkan olması açısından önem taşıyor.
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