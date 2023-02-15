Ahbap’ı millet denetliyor, AKP'nin çiftliği olan AFAD’ı kim denetleyecek?

7 Şubat sabahı birçok gönüllü ve STK deprem bölgesine doğru yola çıktı. Depremzedelerin yardımına ilk koşanlardan biri de Gölcük depreminden bu yana her türlü afette sahada görmeye alıştığımız sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap gönüllüleriydi.







AFAD'a ve devlet kurumlarına duyulan güvensizlik yüzbinlerce bağışçıyı Ahbap ve diğer gönüllü yardım kuruluşlarına yönlendirdi.







Ahbap bağışları kalem kalem açıklarken, kısa süre sonra AKP ve MHP çevrelerinden “Yardımlarınızı AFAD'a yapın” çağrıları gelirken, Ahbap'ın şeffaf olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Vatandaşların sivil derneklere yönelmesini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Vatandaş neden Kızılay'a ya da AFAD'a yardım etmiyor da Ahbap'a ya da diğer gönüllü kuruluşlara yöneliyor? Ders çıkarmak lazım” dedi.







CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şunları kaydetti: “Bu iktidarın bize getirdiği en büyük kötülük ne yazık ki halkın devlete olan güvenini zayıflatmasıdır. 2016 Sayıştay raporuna göre AFAD'ın muhasebe sistemi bile yok. Ahbap'ı millet denetliyor ama AFAD'ı kim denetleyecek?”