Ahmet Altan’ın eseri, Norveç’te edebiyat ödülleri aday listesinde

Özkan Tosyalı-Oslo
İlki geçen yıl düzenlenen Norveç Kütüphaneleri Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl ki ilk 10’u açıklandı. Ödül organizasyonunun internet sitesinde yayınlanan adaylar arasında, Ahmet Altan ve eseri “Dünyayı bir daha göremeyeceğim” de var. Okurların 6 Eylüle kadar https://www.biblioteketslitteraturpris.no/stem-her/ adresine girerek tercih yapabileceği anket sonuçları, 6 Eylül’den sonra açıklanacak. Gazeteci yazar Ahmet Altan’ın cezaevinde bulunduğu süre içerisinde kaleme aldığı denemelerinden oluşan eser, ilk olarak Almanya’da basılarak okurlarla buluşmuştu. Ardından Hollanda, İngiltere, Norveç, İspanya ve İtalya’da da kütüphaneler de ve kitap satış noktalarında yerini alan “Dünyayı bir daha göremeyeceğim” adlı kitap, Türkçeden önce yabancı dillerde yazılıp basılma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Norveç Kütüphaneleri Edebiyat Ödüllerinin adayları arasında yer alan Ahmet Altan ve eserine destek vermek isteyenler, https://www.biblioteketslitteraturpris.no/stem-her/ adresine giderek ankete katılabilecek.