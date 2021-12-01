Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Özal'dan ezber bozan çıkış: Erdoğan aday olmayabilir! /01 Aralık 2021 18:15

Ahmet Özal'dan ezber bozan çıkış: Erdoğan aday olmayabilir!

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve eski Milletvekili Ahmet Özal, seçimlerin zamanında yapılması halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını öne sürdü. Özal, "Sayın Erdoğan'dan 'adayım' sözü duydunuz mu? O bile belli değil aslında" dedi.

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8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve eski Milletvekili Ahmet Özal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Konuya ilişkin Gazete Damga'ya konuşan Özal, "Bir erken seçim bekliyor musunuz? Olursa da bu iktidarın değişme ihtimali var mı?" sorusu üzerine, seçimin zamanına olmasını beklediğini belirtirken Erdoğan'la ilgili olarak da "Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama durumu söz konusu" dedi.

Özal'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Erken seçim dediğiniz gelecek yıl ekin ya da kasım, bu zamanlarda deniyor. Bu erken seçim sayılmaz. Dolayısıyla erken seçim Türkiye'yi zorlamaz. İlle de erken seçim diye bağırmanın bir faydası yok. 6 ay önce ya da sonra. Çok fazla manası yok o işin. Baharda da seçim isteyenler var ama erken seçim olmaz. Seçime gidilirse AK Parti bu işten zarar görür. O yüzden kesin yapmazlar. Zamanında olur seçim. Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama durumu söz konusu. Millet İttifakı'nın adayı konuşuluyor hep. O mu olsun bu mu olsun şu mu olsun diye. Televizyonlarda bunları izliyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını sadece Bahçeli'den duyuyoruz. Sayın Erdoğan'dan 'adayım' sözü duydunuz mu? O bile belli değil aslında. 20 sene iktidarda kalmak kolay iş değil. İnsanı yıpratır, yorar. Ha aday olup olmayacağını bilemem."
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