Ahmet Türk'ten flaş karar: Hem adaylıktan, hem de aktif siyasetten çekildi

Ahmet Türk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan vazgeçti.







Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, önseçimde birinci turda seçilemediği için çekilen Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi. Türk, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.





AKTİF SİYASETİ BIRAKTI

DEM Parti'de dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini belirtmişti.







Başvuruyu geri çeken Türk “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” diye konuştu.