Almanya'da kritik tasarı güncellendi: Çifte vatandaşlık ve hızlı sınır dışı düzenlemesi...

Almanya'da Sosyal Demokrat- Yeşiller ve Liberaller’den oluşan üçlü koalisyon, "çifte vatandaşlık"ta yeniden anlaşmaya vardı...







Sözcü'de yer alan habere göre önce komisyona çekilen "Yeni Vatandaşlık Yasası", İsrail’i tanıma şartı ve hızlı sınır dışı prosedürü ile Perşembe günü mecliste görüşülecek. İki yasa da kabul edilirse, uygulama Nisan 2024’te başlayacak. Bu tarihten itibaren Alman vatandaşlığına hak kazanmış ya da elinde bulunduran Türkler, çifte vatandaş olabilecek.





Federal Meclis, Perşembe günü iki yasayı birden onaylamayı planlıyor. Bunlardan ilki "ülkeye iltica hakkı olmayanların, sahte belge ya da bilgilerle gelenlerin" hızlı şekilde sınır dışı edilmesi ile ilgili. Yasanın adı "Geri Dönüşü İyileştirme Yasası" oldu.







HIZLI SINIR DIŞI NASIL İŞLEYECEK?

Almanya sınırına varınca, "Türk vatandaşı oldukları belli olmasın" diye kimliklerini yırtıp Suriyeli ya da Iraklı Kürt taklidi yapanları, ilticası kabul edilmeyen Türkler’i yakından ilgilendiren hızlı sınır dışılar şöyle işleyecek.





GÖZALTI SÜRESİ ARTIYOR

Sınır dışı edilmede gözaltı süreleri 10 günden 28 güne çıkarılacak. Böylece işlemler için yetkili makamlara zaman kazandırılmış olacak. O ana kadar bir avukata erişme imkanı olmayanlara avukat tahsis edilecek. Böylece, hukuki destek almadığı gerekçesiyle sınır dışına direnenlerin önü kapatılacak.





REŞİT OLMAYANIN DURUMU

Reşit olmayanlar ya da reşit olmayan çocuğu yanlarında bulunan aileler, gözaltına alınmayacak ama sınır dışı işlemleri devam edecek. Reşit olmayan gençler, suça karışırsa bu sürede sınır dışı edilebilecek.





KÜÇÜK SUÇA DA SINIR DIŞI

Ülkeye geldikten sonraki 12 ay içerisinde suça karışmış kişiler kolay sınır dışı edilecek. Küçük suçlar sınır dışı gerekçesi yapılabilecek. Sahte pasaport ya da sahte seyahat belgesi, yahut da üzerinde oynanmış seyahat belgesi taşıyanlara, "giriş ve ikamet yasağı" konulacak.





İNSAN TİCARETİ AĞIR SUÇ

İnsan tacirlerine, acıyıp da arabasına kaçak göçmen alıp sınırdışından geçirenlere ağır ceza verilecek. İlk suçun cezası, bir yıldan az olmamak kaydıyla hapis olacak. Tekrarı halinde suçun cezası artacak. Eylem artık kabahat değil, suç sayılacak.





CİNS AYRIMCILIĞI, YAHUDİ KARŞITLIĞI

Kadına şiddet, cins ayrımcılığı, Yahudi karşıtlığı gibi nedenlerle 90 gün veya üzerinde ceza alanlar, ya da bunun karşılığı para cezasına çarptırılanlar sınır dışı edilebilecek. İnsanlığa karşı işlenen tüm suçlar da bu kapsamda değerlendirilecek.





HIZLI VATANDAŞLIK NASIL İŞLEYECEK?

Perşembe günü, geçen yazdan beri meclisten bir türlü geçirilemeyen "Hızlı ve yeni vatandaşlık yasası" da mecliste görüşülecek. Bu yasaya göre, Alman vatandaşlığını almak isteyenleren artık "köken vatandaşlığını bırakması" şartı kaldırılıyor. Bu özellikle Türkler’i yakından ilgilendiriyor. Çünkü, mevcut yasa gereği Türkler, Türk vatanndaşlığından çıkmak zorunda kalıyordu. Yeniden Türk vatandaşlığını alanların Alman vatandaşlığı ise "otomatik kayıp" maddesi gereğince düşmüş sayılıyordu.





Vatandaşlık reformu şu yenilikleri getiriyor





HERKESE ÇİFTE VATANDAŞLIK

Çifte vatandaşlık herkes için mümkün olabilecek. İster köken ülkesi vatandaşlıktan çıkmaya izin versin, isterse vermesin; Alman vatandaşlığına kabul edilen herkes köken vatandaşlığını başka bir işleme gerek duyulmaksızın koruyacak. Böylece, yabancıların tümü isterse çifte vatandaş kalabilecek.





ESKİLER DE GERİ ALABİLECEK

Eskiden Alman vatandaşı olanlar da, yeniden Türk vatandaşlığına dönebilecek. Bu durumda Alman vatandaşlıkları otomatikman düşmeyecek. Almanya’da doğan Türk çocukları için sınırlı-süreli vatandaşlık opsiyonu kaldırılacak. Onlar da çifte vatandaş olabilecek.





VATANDAŞLIĞI DÜŞENLER

Köken ülke vatandaşlığına döndüğü için Alman vatandaşlığı düşmüş olanlar, yeniden Alman vatandaşlığını alabilecek. Bu zaten mümkündü ama geriye dönük nasıl yürütüleceği konusunda bir açıklık bulunmuyor.





BEŞ YIL VE ÖZEL DURUMDA ÜÇ YIL

Beş yıl Almanya’da yaşayanlar, Almanca bilenler, ülkeye uyum sağladığını kanıtlayanlar Alman vatandaşlığını alabilecek. İstisnai hallerde, ülkeye yararlı kişilere üç yılda vatandaşlık verilebilecek. Vatandaşlık işlemleri hızlandırılacak.





İSRAİL DEVLETİNİ TANIMA ŞARTI

Yahudi düşmanların ya da Yahudi karşıtlarına vatandaşlık verilmeyecek. Alman vatandaşlığına başvuranların "İsrail devletini tanıdığına" ilşkin beyanı alınacak. Bununla amacın, Nasyonel Sosyalist yönetim ve sonuçlarının özel bir tarihsel sorumluluğu gereği, Yahudi düşmanlığının vatandaşlığa kabulle bağdaşmayacağının gösterilmesi olduğu belirtiliyor.