Samanyolu Haber /Gündem / Reyting uğruna: CNN Türk'teki ‘açık istihbarat’ tartışma konusu oldu /14 Ocak 2024 14:22

Reyting uğruna: CNN Türk'teki ‘açık istihbarat’ tartışma konusu oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Gazeteci Fulya Öztürk’ün son durumu aktarırken söylediği sözler 'açık istihbarat' olarak yorumlandı ve tepki topladı. Tepkilerin ardından Öztürk açıklama yaptı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. 

Söz konusu durum hakkında sınırdan yayın yapan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün yayında kullandığı sözlere tepki yağdı. 

"Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız" diyen Fulya Öztürk "Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor" dedi.

Gazeteci Öztürk'ün "Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Fulya Öztürk sosyal medyada operasyonla ilgili ‘açık istihbarat’ vermekle suçlandı. Öztürk’ün suçlamalara yanıtı ise şöyle oldu:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."
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