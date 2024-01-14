Samanyolu Haber /Dünya / İsrail saldırılara sadece 4 saatlik ara verdi; İşte gerekçesi /14 Ocak 2024 14:13

İsrail saldırılara sadece 4 saatlik ara verdi; İşte gerekçesi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 100’üncü güne girildi. Bölgede 100 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgede hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza dönerken, İsrail güçleri dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere aldırış etmeden katliamlarına devam ediyor. Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.
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