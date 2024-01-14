Bir süredir yoğun bakımdaydı: Faruk Beşer hayatını kaybetti

Faruk Beşer'in ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Beşer'in resmi X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Faruk Beşer vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nden (Kartepe/Kocaeli) kaldırılacaktır.





Yandaş Yeni Şafak yazarlarından Prof. Dr. Faruk Beşer'in sağlık durumuyla ilgili son durumu geçtiğimiz günlerde oğlu Faruk Beşer duyurmuştu. Aynı zamanda yandaş Star Gazetesi yazarı da olan oğul Mustafa Sabri Beşer resmi X hesabından yaptığı paylaşımda babası Faruk Beşer'in beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafına inme indiğini belirtmişti.



Mustafa Sabri Beşer'in 6 Ocak tarihli paylaşımında verdiği bilgiye göre ise baba Beşer 15 günlük ağır bir covid süreci yaşadı. Ardından kalp krizi ihtimaliyle 5 stend takıldı. Faruk Beşer bu sürecin ardından felç geçirdi ve yoğun bakıma alındı.

Mustafa Sabri Beşer, birkaç günlük sürenin kritik olduğunu da belirtmişti.















