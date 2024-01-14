Savaşın 100'üncü gününde dünyadan Gazze'ye destek eylemleri

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılar 100’üncü gününde. ABD ve Avrupa ülkelerinin başkentlerinde toplanan yüz binlerce kişi, Gazze’ye destek için eylem yaptı. Eylemlerde Gazze’de derhal ateşkes talebi dile getirildi.







ABD’nin başkenti Washington’da İsrail’in saldırılarına karşı geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. On binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı’nda bir araya geldi. Saldırılarında hayatını kaybeden ABD’lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı. Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden’ı İsrail’in Gazze’deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.





İrlanda’nın başkenti Dublin’de bir araya gelen göstericiler de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davayı desteklemek için gösteri düzenledi. Dublin’deki Dışişleri Bakanlığı’na yürüyen göstericiler, acil ateşkes çağrısında bulundu.







İtalya’nın başkenti Roma’da da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılar nedeniyle “Filistinlilere yönelik soykırım dursun” çağrısıyla bir miting ve yürüyüş düzenlendi. Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Caddesi’nde toplanan 5 binden fazla gösterici, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin’e destek ve dayanışmasını dile getirdi. Göstericilerin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayrakları taşıdığı görüldü.







Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları bir kez daha protesto edilerek acil ateşkes çağrısında bulunuldu. Eylemciler “Gazze yaşamalı” yazılı pankart taşıdı. Başkentteki İnsan Hakları Meydanı’nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Gazze’ye özgürlük”, “Soykırıma hayır”, “Acil ateşkes” ve “Terörist İsrail” yazılı dövizler taşıdı.





Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek isteyen göstericiler, Müzeler Meydanı’nda toplandı. Konuşmacılar, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirerek savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için Dam Meydanı’na binlerce çift ayakkabı da bırakıldı.





Fransa’nın başkenti Paris’te de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemciler, Gazze’deki katliamın son bulmasını talep etti.





Almanya’nın başkenti Berlin’de “Savaşı ve saldırganlığı durdurun” sloganıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Alexander Meydanı’nda Filistin ile dayanışma göstermek ve Gazze’deki savaşın durması için bir araya gelen binlerce kişi, Almanya Dışişleri Bakanlığı önünden Potsdamer Platz Meydanı’na kadar yürüdü.





Komşu Yunanistan’ın başkenti Atina’da da dün Filistin’e destek gösterisi vardı. Göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları ile yürüyerek ateşkes çağrısında bulundu. Bir göstericinin elinde “Tüm gücümüzle direnişe” yazılı pankart olduğu da görüldü.







