AİHM’in tarihi Yalçınkaya kararı dünya basınında

ByLock, Bank Asya, dernek ve sendika üyeliği gibi gerekçelerle terör örgütü üyeliğinden ceza verilen yargılamaları çöpe atan AİHM’in bu kararı, önemli basın kuruluşlarının haberlerine yansıdı.







AFP (Agence France Presse), AP (Associated Press), Reuters ve Euronews başta olmak üzere pek çok uluslararası medya kararı haberleştirdi.





Fransız Mediapart da AFP’ye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin mahkum edildiğini okuyucularına aktardı. Haber Belçika basınında da yer buldu.





Haberlerde şifreli mesaj uygulamasından dolayı yüz binlerce insanın hukuksuzca mahkum edildiği ve AİHM’in bunu değiştirmesi için Türkiye’yi uyardığı da yer aldı. Haberlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un hukuk tanımaz ifadelerine de genişçe yer verildi.







