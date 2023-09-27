Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' depremi: Yönetmenler filmlerini yarışmadan çekti

Festivalin Uzun Metraj Yarışma Filmleri, Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri, Ulusal Kısa Metraj Yarışma Fimleri’nde yarışacak filmlerin yönetmenleri yaptıkları açıklamada “Kanun Hükmü filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.







Halktv.com'da yer alan habere göre yazılı açıklamada “60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, Kanun Hükmü filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Kanun Hükmü filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerine alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.













Bu yıl 60’ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film yarışmasında Serdal Doğan’ın yönettiği “Anlatsam Film Olur”, Nick Read ve Ayşe Toprak’ın “Benim Adım Mutlu”, İpek Kent ve Efe Öztezdoğan’ın “Eclipse”, Ömer Gümüşer’in “Ege Güneşi”, Münir Alper Doğan’ın “Felsefe”, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü”, Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan’ın “Mavi Kimlik” ile Cenk Kaptan’ın “Sen Kimsin?” filmleri yarışacaktı.





Ancak yönetmenliği Nejla Demirci’nin yaptığını Kanun Hükmü belgeseli seçkiden çıkarıldı. Bunun üzerine Antalya jürisi, Kanun Hükmü belgeselinin seçkiye alınmaması durumumda görevlerini yapmayacaklarını açıkladı.





Yönetmen Nejla Demirci, festivali organize eden Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne belgeselin seçkiden çıkarılması kararının iptali, yürütmenin durdurulması ve manevi tazminat talebiyle de dava açtı.





Gazete Pencere’nin edindiği bilgiye göre ‘sansür’ olarak nitelendirilen bu kararın geri alınmaması durumunda festivale katılan yönetmenlerin filmlerini geri çekecekleri öğrenildi.





Krizin çözülmemesi durumunda festivalin iptal olabileceği de konuşuluyor.







Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da “Festivalimizde, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümüne seçilen ‘’Kanun Hükmü’’ adlı filmde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği saptanmıştır. Bu nedenle yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkilememek adına filmin bu yılki seçkiden çıkarılmasına karar verilmiştir. Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Belgeselde yer alan kişi ile ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra Film, Antalya’da gösterilecektir” açıklamasını yapmıştı.



