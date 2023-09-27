Samanyolu Haber /Gündem / Törene katılımı az bulan İmamoğlu, CHP'li başkanı azarladı; "Rezillik..." /27 Eylül 2023 16:43

Törene katılımı az bulan İmamoğlu, CHP'li başkanı azarladı; "Rezillik..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımı az bulunca CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, 'rezillik' diyerek tepki gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu Yakası'nda olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikâyet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, herkesin içinde tepki gösterdi. İmamoğlu "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.
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