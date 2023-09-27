Erdoğan ve Bahçeli, Soylu'yu mu konuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle saat 14.00'te Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme 14.50'de sona erdi.







ZAMANLAMASI MANİDAR

Öte yandan bu görüşmenin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'sahip çıkması'nın ardından gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.





25 Eylül'de paylaşımlarda bulunan Bahçeli, Soylu'nun suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile yakın olduğu iddialarına "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" çıkışında bulunmuştu.





Erdoğan ile Bahçeli en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda bir araya gelmişti.

