Samanyolu Haber /Gündem / Akbelen’de 70 yaşındaki yaşlı adam coplandı, parmağı kırıldı /29 Temmuz 2023 23:27

Akbelen’de 70 yaşındaki yaşlı adam coplandı, parmağı kırıldı

Akbelen direnişinde jandarmanın orantısız müdahalesi sonucu 70 yaşındaki bir kişinin aldığı cop darbeleri sonucu parmağı kırıldı. Yaralanan kişinin görüntüsünü paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Akbelen Ormanı'nda görevlendirilen jandarma personelini uyarıyoruz! Kanunsuz emre uyulmaz” dedi.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Akbelen Ormanı’ndan ağaç katliamına karşı günlerdir direnen yöre halkı ve çevreciler sabah saatlerinde polis ve jandarma çok sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Müdahale sonucunda 70 yaşındaki bir kişide aldığı cop darbeleri sonucu parmağı kırıldı.

“ELİME COPLA VURDULAR, PARMAĞIM KIRILDI”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaralanan kişinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Müdahale anını anlatan yaşlı adam, “Kafama copla vurdular. ‘PKK'lılar yine mi geldiniz' dediler. Elime copla vurdular, parmağım kırıldı. Rapor aldım. 70 yaşında biz onlara dayanabilir miyiz? Hiç mukavemet yapabilir miyiz?” dedi.

“JANDARMA PERSONELİNİ UYARIYORUZ! KANUNSUZ EMRE UYULMAZ”

Emniyet güçlerinin yaptığı sert müdahaleye tepki gösteren Tanal, şu ifadeleri kullandı:

* “Akbelen Ormanı’nda ağaçlar kesilmesin diye demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımıza, jandarma tarafından ölçüsüz ve orantısız şekilde müdahale ediliyor.

*Adeta ‘düşman’ muamelesi yapılan İkizköylü vatandaşlar ve doğa aktivistleri, vicdansızca, insafsızca darp ediliyor.

*Akbelen Ormanı’nda görevlendirilen jandarma personelini uyarıyoruz! Kanunsuz emre uyulmaz.

*Anayasamızın 137. maddesi gayet açıktır: ‘Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.'

*Şu an Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kıyımına karşı çıkan vatandaşların gözaltında tutulduğu Milas karakolundayız.”
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