Samanyolu Haber /Teknoloji / Android’de ‘virüs istilası’: Bu uygulamalar kullanıcıları tehdit ediyor /29 Temmuz 2023 23:35

Android’de ‘virüs istilası’: Bu uygulamalar kullanıcıları tehdit ediyor

Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda bulunan bazı Android uygulamaları, kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.

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Yeniçağ'da yer alab shiftdelete'nin haberine göre; Siber güvenlik araştırmacıları, CherryBlos ve FakeTrade adlı iki zararlı yazılım ailesini ortaya çıkardı. Bu uygulamalar, kullanıcıların finansal ve kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyor.

CherryBlos ve FakeTrade nasıl çalışıyor?

CherryBlos saldırısı, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini istiyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların banka hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

FakeTrade saldırısı ise kullanıcıları para kazanma vaadiyle kandırarak dolandırıyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların belirli bir miktar para yatırmasını istiyor. Ancak para yatıran kullanıcılar, paralarını geri alamıyor.
Hangi uygulamalardan uzak durmalısınız?

Siber güvenlik araştırmacıları, yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit etti. Bu uygulamaların bazıları Google Play’de yer alıyor. Bu uygulamalardan birini indirdiyseniz, hemen silmenizi ve bankacılık uygulaması gibi finansal hesaplarınızın şifresini değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.

Zararlı uygulamaların listesi şöyle:

    CryptoTalker
    Happy Extractor
    Robot 2000
    NeuralLink
    AMA
    BBShop
    Canyon
    Domo
    Envoy
    Fair
    FIRETOSS
    Gobuy
    GoDo
    Goshop
    Huge
    Koofire
    Leefire
    Moshop
    NtBuy
    Onefire
    Papaya
    Saya
    Smartz
    Upwork
    WebFx
    Youtech

Android cihazlarda bu tarz tehlikeli uygulamaların sayısı artıyor. Bu nedenle uygulama indirirken dikkatli olmanız ve güvenilir kaynaklardan yararlanmanız gerekiyor.
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