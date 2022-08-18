Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon /18 Ağustos 2022 16:02

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’in Türkiye’ye yakın tarafında bir yolcu uçağının tüm uyarılara yanıt vermemesi ve ardından uçağın kaçırıldığına dair bir mesaj alınması üzerine Yunan F 16 savaş uçakları havalandı. İçerisinde 145 yolcunun bulunduğu uçağın Lübnan havayollarına ait olduğu ve uçağı şirketin yönetim kurulu başkanının pilot oğlunun kullandığı, sorunun uçuşla ilgili gerekli ayarlamaların yapılmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Yunanistan'ın Girit Adası ile Türkiye arasındaki hava sahasından 10 Ağustos 2022 tarihinde geçmekte olan ve 145 yolcusu ile Madrit'tan havalanarak Beyrut'a gitmekte olan Orta Doğu Havayolları'na (Middle East Airlines) ait uçaktan alınan bir “Code Renegade” sinyali Yunanistan savaş uçaklarını harekete geçirdi.

KAÇIRILMA MESAJI NATO'DAN GELDİ
Yunanistan'da yayına yapan www.iefimerida.gr haber sitesinin okuyucularına bugün duyurduğu haberde Yunanistan hava sahasından geçerken telsiz ve uyarı mesajlarına yanıt vermeyen uçak ile ilgili olarak NATO'nun İspanya'da bulunan Torrejon kentindeki kontrol kulesinden şüpheli kaçırma ile ilgili olan bir “Code Renegade” tehlike sinyali vermesinin ardından Yunan savaş uçakları harekete geçti.



UÇAKTAN YANIT ALINAMAYINCA SAVAŞ UÇAKLARI KALKTI
NATO ve Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin uçağa gönderdikleri tüm mesajlara karşılık yolcu uçağından mesaj gelmedi. Ardından  Girit Adası Souda Askeri Üssü'nde bulunan Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F 16 savaş uçağı hareket ederek Mora Yarımadası üzerinden yolcu uçağına yaklaştı. Pilot ile kurulan temasta herhangi bir sorunun olmadığı belirtilmesinin üzerinden savaş uçakları üsse geri döndü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANIN OĞLU UÇAĞI KULLANIYORMUŞ
Uluslararası havayolu  takip şirketi IntelSky’ye göre, Middle East Havayolları Başkanı Mohammed al-Hout’un oğlu olan pilot Abed al-Hout, uluslar arası uçuşlarla ilgili rota ve iletişim ayarları ile ilgili doğru frekanslama yapmayı unutması nedeniyle Yunanistan ilgili makamlarından gelen tüm çağrıları alamadığı belirtildi.
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