AKP, 12 yeni hapishane daha yapacak

Bu yıl 19 yeni hapishane açan AKP Hükumeti, 2024’te de 12 yeni cezaevi daha açacak. Bununla ilgili ödenek Adalet Bakanlığı’nın 2024 bütçesine konuldu.







TÜRKİYE’DE 405 CEZAEVİ BULUNUYOR

Türkiye’de 274 kapalı, 99 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 405 cezaevi var. Bu yıl 19 cezaevi açıldı. Adalet Bakanlığı 2024 bütçe teklifine göre gelecek yılın hedefi, 12 yeni cezaevi oldu. 2025 yılında da 8 cezaevi açılacak. 2024’teki yeni cezaevlerine 13 milyar 682 milyon 900 bin lira, 2025’te ise 19 milyar 20 milyon 461 bin lira ödenecek.





707 BİN KİŞİ DENETİMLİ

Kapasitesinin üzerinde tutuklu bulunduğu için yerde yatanların olduğu cezaevlerinde bakanlığa göre hükümlü ve tutuklu başına düşen alan 2023’te 24.03 metrekare. 2024’te bu sayının 24.79 metrekareye yükseltilmesi, 2025 ve 2026’da ise 25.24 metrekare olması planlanıyor. 2022 yılında denetimli serbestlikten işlem gören dosya sayısı 707 bin 280 olurken, bu sayının 2024 hedefi 700 bin, 2025 tahmini 720, 2026 tahmini ise 750 bin olarak belirtildi.





HER SAVCIYA BİN 508 DOSYA DÜŞÜYOR

Bakanlığın 2024 bütçesindeki verilere göre 2023 yılında 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 18.06, savcı sayısı 8.68 oldu. Ceza davalarının ortalama görülme süresi 248 gün, hukuk davalarının ortalama görülme süresi 236 gün, idari davaların ortalama görülme süresi de 198 gün olarak belirlendi. Hakim başına düşen dosya sayısı 835, savcı başına düşen dosya sayısı ise bin 508 oldu.





2 BİN 105 HAKİM ATANACAK

Bakanlık, 2024 yılı için 100 bin kişiye düşen hakim sayısını 19’a, savcı sayısını 9’a yükseltmeyi hedefledi. Ceza davaları ortalama 242 günde, hukuk davaları ortalama 227 günde, idari davalar ise 193 günde sonuçlanacak. 2024’te hakim başına düşen dosya sayısının 830’a düşürülmesi hedefleniyor. 2023 yılında bin 93 hakim atanırken, 2024’te 2 bin 105 hakim ataması daha yapılacak.