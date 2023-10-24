Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den bir ByLock kararı daha! /24 Ekim 2023 16:07

AİHM’den bir ByLock kararı daha!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin verdiği Yüksel Yalçınkaya kararının yankıları sürerken, yeni bir karar daha çıktı. Mahkeme, Bylock kullandığı ve Bankasya'ya para yatırdığı için tutuklanan 45 kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

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Son dakika gelişmesini Avukat Gizay Dulkadir duyurdu.

Bold'un haberine göre avukat Dulkadir, “AİHM bugün açıkladığı Eriş ve diğerleri Türkiye kararı ile, silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 45 başvurucunun özgürlük ve güvenlik hakkının (AİHS md. 5/1) ihlal edildiğine karar verdi.” dedi.

5 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Başvurucuların ByLock kullanmak, gazete aboneliği, Bank Asyaya para yatırmak gibi gerekçelerle tutuklandığını hatırlatan Dulkadir, “AİHM, her başvurucuya 5 bin Euro tazminat ödenmesine de karar verdi.” ifadelerini kullandı.
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