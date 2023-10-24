AİHM’den bir ByLock kararı daha!

Son dakika gelişmesini Avukat Gizay Dulkadir duyurdu.







Bold'un haberine göre avukat Dulkadir, “AİHM bugün açıkladığı Eriş ve diğerleri Türkiye kararı ile, silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 45 başvurucunun özgürlük ve güvenlik hakkının (AİHS md. 5/1) ihlal edildiğine karar verdi.” dedi.





5 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvurucuların ByLock kullanmak, gazete aboneliği, Bank Asyaya para yatırmak gibi gerekçelerle tutuklandığını hatırlatan Dulkadir, “AİHM, her başvurucuya 5 bin Euro tazminat ödenmesine de karar verdi.” ifadelerini kullandı.